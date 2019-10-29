Телеком

16:02 29.10.2019

Профильный комитет Рады рекомендовал прекратить полномочия трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

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Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде прекратить полномочия трёх членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, избранных по квоте законодательного органа.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет предложил прекратить в связи с их окончанием полномочия Ольги Герасимюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Герасимюк, Ильяшенко и Черныша членами регулятора по своей квоте 4 июля 2014 года.

Герасимюк занимает должность первого заместителя Нацсовета, Ильяшенко - ответственного секретаря.

Как отметил глава комитета Александр Ткаченко, члены Национального совета, полномочия которых будут прекращены, продолжат исполнять свои обязанности пока на их места не будут назначены новые.

Теги: #телерадиовещание #рада #нацсовет
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