Телеком

09:50 29.10.2019

Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

2 мин читать
Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

Предложенный депутатами отраслевой законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264 от 15 октября 2019 года содержит ряд современных европейских норм и снимает устаревшие ограничения, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

"Особенно хочется отметить внимание законодателей к вопросу организации доступа к инфраструктуре, принадлежащей операторам и провайдерам. Урегулирование этого рынка облегчит телеком-операторам развитие инфраструктуры за счет совместного использования сетей", - подчеркнул Когут.

По его мнению, проект закона "Об электронных коммуникациях" является существенным шагом к обновлению базового законодательства в сфере телекоммуникаций.

"Законопроектом устанавливается максимально прозрачная и предсказуемая процедура регулирования рынков отдельных услуг. Она предусматривает утверждение исчерпывающего перечня критериев рынков, их анализ исключительно по этим критериям, консультации с рынком на каждом этапе. Такая процедура является максимально приближенной к практике телеком-рынка Европейского сообщества", - подчеркнул Когут.

Он также отметил, что новый законопроект исключает плановые проверки, а коммуникация с регулятором рынка будет осуществляться через специальную цифровую платформу, что позволит избежать "бумажной волокиты" при решении важных рыночных вопросов, и соответствует объявленному правительством курсу на дерегулирование рынков.

"Важно, что из законопроекта удалено требование к телеком-операторам об отключении телефонов, IMЕI которых не внесены в базу кодов. Таким образом, сохранено право абонентов на получение услуг связи", - подчеркнул директор по регуляторному обеспечению "Киевстар".

Еще одна норма законопроекта, которую оператор считает позитивной - то, что абоненты могут предоставлять операторам свое согласие на обработку информации не только в письменной форме, как это требовалось ранее, но и в любой, включая электронную.

"В то же время, в проекте остались негативные для рынка нормы. Так, в частности, в него были включены необоснованно большие и фиксированные в процентах от доходов штрафы, которые создают конкурентные преимущества для "серых" провайдеров (которые скрывают прибыль) и усиливают административное давление на бизнес", - подчеркнул Александр Когут.

Он выразил надежду на то, что рынку удастся найти общий язык с разработчиками документа и точка зрения бизнеса ко второму чтению будет учтена.

Как сообщалось, группа из 10 депутатов с большинством от партии "Слуга народа" в рамках обновления отраслевого законодательства рынка связи подала законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264, предлагающий сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций.

По мнению мобильного оператора компании lifecell, предложенный депутатами законопроект "Об электронных коммуникациях" защищает ранее сложившуюся на телеком-рынке неконкурентную ситуацию.

В то же время компания "Vodafone Украина" считает, что документ в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы, предлагающиеся в законопроекте, завышены.

Теги: #киевстар #коммуникации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 23.10.2019
"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

12:31 17.10.2019
"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

11:04 17.10.2019
"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

17:31 11.10.2019
Киевстар вошел в первую двадцатку лучших работодателей Украины

Киевстар вошел в первую двадцатку лучших работодателей Украины

17:15 11.10.2019
"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

14:24 10.10.2019
"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

18:11 09.10.2019
"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

11:24 09.10.2019
"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

14:55 03.10.2019
"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

12:30 02.10.2019
"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект "Об электронных коммуникациях" в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы завышены – "Vodafone Украина"

Facebook запускает в США вкладку с новостями WSJ, Bloomberg и других изданий

Выручка 3M не оправдала ожиданий в III квартале, компания ухудшила прогноз прибыли

SK Hynix в III квартале сократила чистую прибыль на 89%, лучше прогноза

Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

Американцы и европейцы сообщают о сбое в работе Twitter

Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

Более 10% украинцев используют как источник новостей российские СМИ - опрос Internews

"Vodafone Украина" подключила к 4G сети еще 70 н.п. в 20 областях

Google представила новые смартфоны Pixel 4

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА