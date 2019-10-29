Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

Предложенный депутатами отраслевой законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264 от 15 октября 2019 года содержит ряд современных европейских норм и снимает устаревшие ограничения, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

"Особенно хочется отметить внимание законодателей к вопросу организации доступа к инфраструктуре, принадлежащей операторам и провайдерам. Урегулирование этого рынка облегчит телеком-операторам развитие инфраструктуры за счет совместного использования сетей", - подчеркнул Когут.

По его мнению, проект закона "Об электронных коммуникациях" является существенным шагом к обновлению базового законодательства в сфере телекоммуникаций.

"Законопроектом устанавливается максимально прозрачная и предсказуемая процедура регулирования рынков отдельных услуг. Она предусматривает утверждение исчерпывающего перечня критериев рынков, их анализ исключительно по этим критериям, консультации с рынком на каждом этапе. Такая процедура является максимально приближенной к практике телеком-рынка Европейского сообщества", - подчеркнул Когут.

Он также отметил, что новый законопроект исключает плановые проверки, а коммуникация с регулятором рынка будет осуществляться через специальную цифровую платформу, что позволит избежать "бумажной волокиты" при решении важных рыночных вопросов, и соответствует объявленному правительством курсу на дерегулирование рынков.

"Важно, что из законопроекта удалено требование к телеком-операторам об отключении телефонов, IMЕI которых не внесены в базу кодов. Таким образом, сохранено право абонентов на получение услуг связи", - подчеркнул директор по регуляторному обеспечению "Киевстар".

Еще одна норма законопроекта, которую оператор считает позитивной - то, что абоненты могут предоставлять операторам свое согласие на обработку информации не только в письменной форме, как это требовалось ранее, но и в любой, включая электронную.

"В то же время, в проекте остались негативные для рынка нормы. Так, в частности, в него были включены необоснованно большие и фиксированные в процентах от доходов штрафы, которые создают конкурентные преимущества для "серых" провайдеров (которые скрывают прибыль) и усиливают административное давление на бизнес", - подчеркнул Александр Когут.

Он выразил надежду на то, что рынку удастся найти общий язык с разработчиками документа и точка зрения бизнеса ко второму чтению будет учтена.

Как сообщалось, группа из 10 депутатов с большинством от партии "Слуга народа" в рамках обновления отраслевого законодательства рынка связи подала законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264, предлагающий сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций.

По мнению мобильного оператора компании lifecell, предложенный депутатами законопроект "Об электронных коммуникациях" защищает ранее сложившуюся на телеком-рынке неконкурентную ситуацию.

В то же время компания "Vodafone Украина" считает, что документ в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы, предлагающиеся в законопроекте, завышены.