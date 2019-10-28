Законопроект "Об электронных коммуникациях" в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы завышены – "Vodafone Украина"

Предложенный депутатами отраслевой законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264 от 15 октября 2019 года в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега.

"Однако присутствуют еще моменты, где необходимо усовершенствование предложенных норм, например, чрезмерные штрафы и т.п. Мы думаем, что важным элементом нового регулирования должно стать полное соответствие перспективным европейским практикам, предсказуемость, прозрачность и долгосрочность, что даст возможность планировать развитие на перспективу", - подчеркнула она.

В компании также отметили, что нормы о введении универсальной услуги и регулирования игроков с высокой рыночной долей предусмотрены в отраслевом законодательстве ЕС.

"Процесс их имплементации в Украине еще обсуждается и, скорее всего, будет уточняться на уровне подзаконных актов", - считают в "Vodafone Украина".

Как сообщалось, группа из 10 депутатов с большинством от партии "Слуга народа" в рамках обновления отраслевого законодательства рынка связи подала законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264, предлагающий сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций.

По мнению мобильного оператора компании lifecell, предложенный депутатами законопроект "Об электронных коммуникациях" защищает ранее сложившуюся на телеком-рынке неконкурентную ситуацию.