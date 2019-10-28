Телеком

09:02 28.10.2019

Facebook запускает в США вкладку с новостями WSJ, Bloomberg и других изданий

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Facebook запускает в США вкладку с новостями WSJ, Bloomberg и других изданий

Facebook Inc. в пятницу объявила о запуске в США нового раздела, где будут появляться материалы крупнейших новостных компаний.

Как говорится в сообщении на сайте компании, вкладка Facebook News объединит новости дня, отобранные командой журналистов, тематические разделы, персональную ленту новостей и подписки.

Новый раздел пока находится в тестовом режиме и доступен лишь для 200 тыс. пользователей, проживающих в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, Facebook заключила соглашения с рядом крупнейших изданий страны о размещении материалов в ее новостной вкладке. В их числе сама WSJ, Buzzfeed News, Business Insider, The Washington Post, Bloomberg Media, ABC News, NBC News и Fox News.

Соцсеть не раскрывает финансовых условий сделок с изданиями. Как сообщала WSJ ранее, Facebook предлагает разный размер вознаграждения: от сотен тысяч долларов в год для небольших изданий до нескольких миллионов - для более крупных.

Всего Facebook рассчитывает привлечь около 200 новостных организаций, однако выплаты предлагаются только четверти из компаний, которые будут предоставлять свои новости.

Акции Facebook в ходе торгов в пятницу дорожают на 1%.

Теги: #facebook
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