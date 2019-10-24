Телеком

17:22 24.10.2019

Выручка 3M не оправдала ожиданий в III квартале, компания ухудшила прогноз прибыли

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Выручка 3M не оправдала ожиданий в III квартале, компания ухудшила прогноз прибыли

Американская 3M Co., выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года, однако ее выручка не оправдала ожиданий, и компания понизила годовой прогноз прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре выросла до $1,58 млрд, или $2,72 в расчете на акцию, с $1,54 млрд, или $2,58 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель включает в себя единовременный доход в размере 14 центов, связанный с продажей активов.

Выручка уменьшилась на 2%, до $7,99 млрд с $8,15 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,49 на акцию при выручке в $8,17 млрд.

Органические продажи 3M в местных валютах в минувшем квартале сократились на 1,3%, сообщается в отчетности. Изменения валютных курсов снизили показатель выручки на 1,3%.

В США выручка увеличилась на 0,8%, в Латинской Америке и Канаде - на 0,6%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель упал на 5%, в странах Европы, Африки и Ближнего Востока - на 4,1%.

Среди отдельных сегментов деятельности 3M подразделение "Здравоохранение" увеличило выручку на 4,7%, "Потребительские товары" - на 1,7%, в то время как подразделение "Транспорт и электроника" сократило показатель на 4,4%, "Безопасность и промышленность" - на 5,7%.

3M ухудшила прогноз прибыли на весь 2019 год - до $8,2-8,3 на акцию с ожидавшихся ранее $8,25-8,75 на акцию. Скорректированная прибыль, согласно прогнозу компании, в этом году будет находиться в диапазоне $8,99-9,09 на акцию. Ранее ожидалось, что этот показатель составит $9,25-9,75 на акцию.

Органические продажи 3M в местных валютах, как ожидается, снизятся на 1-1,5% вместо предполагавшегося ранее изменения в диапазоне от минус 1% до плюс 2%.

За третий квартал 3M вернула акционерам $828 млн в виде дивидендов и $142 млн путем выкупа собственных акций.

Котировки акций компании снижаются на 1,9% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация с начала года уменьшилась на 11,4% и составляет около $07 млрд.

3M - многопрофильная диверсифицированная международная производственная корпорация, которая выпускает продукты для самых разных рынков. Она производит более 50 тыс. наименований товаров - от электроники до канцелярских принадлежностей (в том числе Scotch и Post-it). 3M имеет представительства более чем в 70 странах, ее продукция реализуется примерно в 200 государствах. Штат насчитывает свыше 93 тыс. сотрудников. Выручка по итогам 2018 года составляла $32,8 млрд. Акции компании входят в расчет американского фондового индекса Dow Jones Industrial Average.

Теги: #3м
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