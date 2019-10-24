Телеком

17:20 24.10.2019

SK Hynix в III квартале сократила чистую прибыль на 89%, лучше прогноза

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SK Hynix в III квартале сократила чистую прибыль на 89%, лучше прогноза

Южнокорейская SK Hynix Inc., один из крупнейших в мире производителей чипов памяти и один из основных поставщиков Apple, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 89%, однако результат оказался лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 495,48 млрд вон ($423,2 млн) против 4,692 трлн вон за аналогичный период годом ранее. Это минимальный показатель за последние три года.

Тем не менее, опрошенные Fact Set аналитики прогнозировали еще более значительное падение - до 303,54 млрд вон.

Операционная прибыль SK Hynix в минувшем квартале упала на 93% - до 472,56 млрд вон, выручка - на 40%, до 6,839 трлн вон, сообщается в отчетности.

"Цены на DRAM оставались слабыми в течение квартала, что привело к падению средней цены реализации на 16%", - говорится в сообщении компании. При этом поставки данных чипов памяти подскочили на 23%.

SK Hynix получила операционную прибыль ниже 500 млрд вон впервые за 13 кварталов, отмечает Korea Herald.

Котировки акций компании по итогам торгов в четверг выросли на 3%. С начала текущего года капитализация SK Hynix поднялась примерно на треть и составляет сейчас более 53 трлн вон.

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