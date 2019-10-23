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19:04 23.10.2019

Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

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Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

Huawei Technologies Co. со следующего месяца начнет продавать в Китае свой первый смартфон со складным экраном, выпуск которого неоднократно откладывался, пишет газета The Wall Street Journal.

Смартфон Mate X поступит в продажу в Китае 15 ноября. Его стоимость составит 16999 юаней, или около $2400. Дата начала продаж в других странах еще не определена.

Huawei представила смартфон Mate X в феврале 2019 года. Однако компания несколько раз переносила старт продаж, решив провести дополнительные тесты после проблем со складным смартфоном Galaxy Fold южнокорейской Samsung Electronics Co.

Продажи Galaxy Fold, также откладывавшиеся из-за выявленных проблем, стартовали в Южной Корее в сентябре.

Теги: #huawei #смартфон #продажи
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