Телеком

14:19 23.10.2019

"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

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"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" представил единую линейку из пяти тарифных планов Smart для контрактных и бизнес-клиентов.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, новая тарифная линейка составлена из продуктов Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Business+ стоимостью от 150 до 1200 грн/мес. Она доступна для всех абонентов контрактной и корпоративной форм обслуживания, а также для новых клиентов.

В указанную тарифную линейку включены безлимитные звонки в сети "Киевстар", а также без дополнительной платы услуги: Mobile ID (цифровая мобильная идентификация и квалифицированная электронная подпись, с помощью которой можно подписывать различные электронные документы), "Sim для устройств" и безоплатное подключение к услуге "Домашний интернет".

Контрактные абоненты, кроме указанных тарифных планов, могут подключить тариф "Киевстар Семья", в котором есть безлимитные звонки в сети, 60 мин. на другие направления и 6000 Мб мобильного интернета.

Абонентам тарифных планов Smart Max, Smart Business, Smart Business+ доступны, в том числе такие дополнительные сервисы, как лицензированное программное обеспечение Microsoft Office 365, которое можно использовать не только на телефоне, но и на ПК или планшете и "Виртуальная мобильная АТС".

Сеть 4G от "Киевстар" работает в 6,867 тыс. населенных пунктах, из них 90% расположены в сельской местности. Общее количество жителей на территории доступности 4G связи - свыше 29 млн чел. (70% населения Украины).

Услугами 4G в сети "Киевстар" воспользовалось свыше 7 млн 500 тысяч абонентов.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #киевстар #тарифы
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