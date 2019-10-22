Телеком

18:43 22.10.2019

Американцы и европейцы сообщают о сбое в работе Twitter

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Американцы и европейцы сообщают о сбое в работе Twitter

В работе соцсети Twitter произошел сбой, свидетельствуют данные сайта DownDetector, отслеживающего работу сервисов.

О проблемах в работе соцсети сообщают, главным образом, пользователи в США и Европы. По данным DownDetector, большинство сбоев в работе Twitter зафиксировано в восточных районах США, а также в Великобритании, Нидерландах и Франции.

Пользователи жалуются как на проблемы в работе непосредственно сайта Twitter, так и мобильного приложения.

Теги: #twitter
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