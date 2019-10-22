Более 10% украинцев используют как источник новостей российские СМИ - опрос Internews

Более 10% жителей Украины используют в качестве источника новостей российские средства массовой информации, о чем свидетельствуют данные опроса международной организации Internews.

Согласно результатам опроса Internews, обнародованным на пресс-конференции во вторник в Киеве, 13% украинцев продолжают использовать российские СМИ для получения новостей. При этом 80% не прибегают к информации таких СМИ.

30% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своём окружении людей, которые используют росСМИ, ответили утвердительно, ещё 51% сказали, что их окружение не использует такие медиа.

Говоря о причинах использования людьми российских СМИ, большинство респондентов (35%) назвали возможность получить альтернативную точку зрения, 22% заявили, что росСМИ интересны, 21% указал на возможность получать новости на русском языке, а 4% уверены, что росСМИ более правдивы и независимы.

Опрос был проведен международной организацией Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 года на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Опрашивались 4056 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет методом личного интервью.