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16:42 15.10.2019

Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

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Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 12 октября, обнародованное на сайте правительства.

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи с июля 2015 года.

Как сообщалось, согласно размещенной в Едином государственном реестре деклараций е-декларации, его заработная плата в 2018 году составила 620,534 тыс. грн, зарплата по совместительству – 39,206 тыс. грн, компенсация стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – 2,566 тыс. грн, пенсия – 111,762 тыс. грн.

Он также задекларировал 107,8 тыс. грн, $30 тыс. и EUR36,5 тыс. наличных средств.

Евдоченко владеет квартирой 73,5 кв. м в Киеве и земельным участком 964 кв. м в Нижней Дубечне Вышгородского района Киевской области.

Кроме того, экс-глава Госслужбы владеет 903 акциями (номинальная стоимость по 0,25 грн) "Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь".

Теги: #кадры #госспецсвязи #кабмин
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