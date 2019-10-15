Телеком

11:40 15.10.2019

Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по соблюдению законов при смене собственников информканалов и по обеспечению суверенитета Украины - Корниенко

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Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по соблюдению законов при смене собственников информканалов и по обеспечению суверенитета Украины - Корниенко

Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе (15-18 октября) рассмотрит создание временных следственных комиссий по вопросам восстановления целостности и обеспечения суверенитета Украины и о расследовании соблюдения законодательства при смене собственников информационных телеканалов, заявляет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства во время смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник.

Он также сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

По словам замглавы фракции, шесть народных депутатов из фракции "Слуга народа" высказали пожелание работать в этой комиссии.

Теги: #телеканалы #собственность #корниенко
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