"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 116 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях, сообщила пресс-служба компании.

Такая возможность, в частности, появилась у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка и Бобовое.

Сеть 4G связи от "Киевстар" уже работает в 6817 населенных пунктах, 90% которых находятся в сельской местности. Общее количество населения на территории доступа 4G-связи – свыше 29 млн человек, или 70% населения Украины.

Услугами 4G в сети "Киевстар", по данным оператора, уже воспользовалось почти 7,5 млн абонентов.

Согласно отчету компании, с 2015 года и по настоящее время "Киевстар" инвестировал почти 25 млрд грн в развитие технологий 3G и 4G, в том числе в оплату лицензий на частоты, строительство и развитие новых телекомсетей.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.