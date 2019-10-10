Телеком

15:39 10.10.2019

Владельцам Tesla в США настоятельно посоветовали зарядить аккумуляторы перед блэкаутом

1 мин читать
Владельцам Tesla в США настоятельно посоветовали зарядить аккумуляторы перед блэкаутом

В связи с плановым массовым отключением электричества у тысяч потребителей в Калифорнии компания Tesla разослала владельцам электромобилей предупреждения с советом зарядить аккумуляторы на 100%, пока есть такая возможность. Уведомления они получили прямо на тачскрины автомобилей, сообщает Bloomberg.

Владельцы машин Tesla начали выкладывать фотографии этого объявления в соцсетях. Агентство назвало его "вежливым, но настоятельным".

Энергетическая компания Pacific Gas & Electric предупредила, что из-за сильного ветра с 9 октября начнет массовые отключения в 34 округах, чтобы предотвратить лесные пожары в случае обрывов проводов. Из-за сложной процедуры обратного запуска сетей отключения могут продолжаться до пяти дней.

Tesla пообещала оперативно информировать автовладельцев о том, работают ли ближайшие к ним пункты подзарядки.

Глава компании Илон Маск в твиттере пообещал, что на эти станции как можно скорее доставят комплекты солнечных батарей, чтобы обеспечить бесперебойную возможность подзарядиться. Также он решил в перспективе обеспечить их промышленными устройствами накопления энергии Powerpack на случай новых сбоев.

Теги: #tesla
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 20.08.2019
Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

11:16 25.07.2019
Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

12:47 10.07.2019
Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

17:13 04.06.2019
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

13:05 10.05.2019
Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

11:38 23.04.2019
Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

10:31 11.03.2019
Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

10:11 07.03.2019
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

10:19 26.02.2019
SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

20:36 25.02.2019
Голосеевский райсуд арестовал супружескую пару, подозреваемую в аферах с акциями компании Tesla

Голосеевский райсуд арестовал супружескую пару, подозреваемую в аферах с акциями компании Tesla

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

Samsung вложит $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

Конкретных решений о продаже "Vodafone Украина" нет - CEO МТС

Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

США могут разрешить сотрудничать с Huawei нескольким американским компаниям - газета

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

Минцифры заинтересовалось регулированием рынка криптоактивов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА