Конкретных решений о продаже "Vodafone Украина" нет - CEO МТС

Конкретных решений о продаже украинской "дочки" ПАО "МТС" – "Vodafone Украина" - у компании нет, сказал журналистам глава МТС Алексей Корня.

"Конкретных сделок сейчас на столе нет. Подача требования является техническим моментом, не свидетельствующим о сделке", - заявил он.

При этом оператор смотрит на разные возможности развития в отношении международной стратегии, добавил Корня.

Накануне представитель Антимонопольного комитета Украины сообщил, что ведомство получило заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина", которое входит в портфель активов МТС.

Заявку направил азербайджанский телеком-оператор Bakcell. Компания основана в 1994 году, сеть Bakcell охватывает 93% территории и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом, до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.