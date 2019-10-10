Телеком

13:16 10.10.2019

Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

2 мин читать
Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания должен будет независимо и честно рассмотреть вопрос продления лицензии группе телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина".

"Это не мое, не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассматривают этот вопрос, доказывают вместе с вами - правы вы или нет. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию?" - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Глава государства напомнил, что вопрос о непродлении лицензий телеканалам группы "112 Украина" поднимался в последние два года.

"Знаете, за что вам угрожали отобрать вашу лицензию – мы же о "112 Украина" сейчас говорим? Ваш собственник – Медведчук? Ну как – нет? Козак, Медведчук – одна история… Г-н Медведчук, который имеет непроукраинскую позицию, является вашим собственником? Я не занимаюсь редакционной политикой, просто вам напоминаю, почему… Думаю, это был шантаж", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что его команда не занимаемся редакционной политикой СМИ в принципе, в партии "Слуга народа" нет собственников телеканалов.

"Новый состав Нацсовета должен честно рассмотреть этот вопрос (отказа продления лицензий группе каналов "112 Украина" – ИФ). Я не буду на них влиять", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, в конце сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный. Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

В свою очередь, 1 октября телекомпании подали в суд иск о признании противоправным решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Теги: #112_канал #зеленский #пресс_марафон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 10.10.2019
Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

13:59 10.10.2019
Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

Зеленский: от имени Порошенко в Минске подписали разведение сил, которое я не могу позволить

13:54 10.10.2019
Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

13:46 10.10.2019
Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

13:45 10.10.2019
Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

Зеленский: "формула Штайнмайера" не введена, нужно сначала принять закон об особом статусе Донбасса, который я еще должен подписать

13:42 10.10.2019
Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

13:38 10.10.2019
Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

13:21 10.10.2019
Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

13:18 10.10.2019
Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

Отставка Данилюка не связана с ПриватБанком, он хотел быть премьером, имел сложные отношения с Богданом – президент

13:14 10.10.2019
С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

ПОСЛЕДНЕЕ

Samsung вложит $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

Конкретных решений о продаже "Vodafone Украина" нет - CEO МТС

США могут разрешить сотрудничать с Huawei нескольким американским компаниям - газета

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

Минцифры заинтересовалось регулированием рынка криптоактивов

Крупная бразильская IT-компания Stefanini намерена открыть офис в Украине

lifecell в сентябре подключил 71 населенный пункт к 4G в 12 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА