Зеленский о телеканале "112 Украина": Медведчук, Козак – одна история… Нацсовет должен честно рассмотреть этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания должен будет независимо и честно рассмотреть вопрос продления лицензии группе телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина".

"Это не мое, не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассматривают этот вопрос, доказывают вместе с вами - правы вы или нет. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию?" - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Глава государства напомнил, что вопрос о непродлении лицензий телеканалам группы "112 Украина" поднимался в последние два года.

"Знаете, за что вам угрожали отобрать вашу лицензию – мы же о "112 Украина" сейчас говорим? Ваш собственник – Медведчук? Ну как – нет? Козак, Медведчук – одна история… Г-н Медведчук, который имеет непроукраинскую позицию, является вашим собственником? Я не занимаюсь редакционной политикой, просто вам напоминаю, почему… Думаю, это был шантаж", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что его команда не занимаемся редакционной политикой СМИ в принципе, в партии "Слуга народа" нет собственников телеканалов.

"Новый состав Нацсовета должен честно рассмотреть этот вопрос (отказа продления лицензий группе каналов "112 Украина" – ИФ). Я не буду на них влиять", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, в конце сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный. Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

В свою очередь, 1 октября телекомпании подали в суд иск о признании противоправным решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.