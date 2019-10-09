"Киевстар" поможет Харькову внедрять инновационные проекты и цифровые сервисы

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" и Харьковский городской совет подписали меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города, сообщила пресс-служба телеком-оператора в среду.

Согласно пресс-релизу, Харьков стал пятым городом Украины, с которым "Киевстар" сотрудничает по вопросам внедрения инновационных проектов для населения. Цифровыми сервисами оператора уже пользуются жители Днепра, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.

"Сегодня жители городов стремятся получать большинство услуг так, чтобы как можно меньше контактировать с различными структурами и экономить таким образом свое время и ресурсы. И здесь единственное возможное решение – перевести услуги в онлайн и дать гражданам инструменты для доступа к ним", – цитирует пресс-служба "Киевстара" президента компании Александра Комарова.

Для запуска инновационных проектов для жителей Харькова "Киевстар" планирует использовать такие технологии, как IoT-сервисы для управления городским коммунальным транспортом; системы для учета и контроля использования ресурсов; облачные решения для оптимизации расходов на эксплуатацию IT-инфраструктуры организаций. Компания также будет использовать статистические данные на основе Big Data для содействия развитию инфраструктуры города, оптимизации его энергоэффективности, анализа демографического и туристического потоков в регионе.

Кроме того, оператор планирует запустить мобильные финансовые услуги, с помощью которых можно оплачивать проезд через отправку SMS-сообщений и пополнять электронные транспортные билеты с баланса мобильного телефона. Эти услуги обеспечат также поддержку в клиентском мобильном приложении "Киевстар" дополнительных функций, в частности оплату коммунальных услуг и доступ к электронным порталам города с использованием услуги Mobile ID.

Как сообщалось, в феврале текущего года "Киевстар" реализовал SMS-оплату проезда на гортранспорте в Виннице и планирует внедрять услугу в других городах.