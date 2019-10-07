Телеком

12:55 07.10.2019

Крупная бразильская IT-компания Stefanini намерена открыть офис в Украине

1 мин читать
Крупная бразильская IT-компания Stefanini намерена открыть офис в Украине

Крупная бразильская IT-компания Stefanini стоимостью $1 млрд заявила о расширении своей деятельности в Европе и открытии в Украине своего офиса, сообщается в пресс-релизе компании.

"Наше международное присутствие ставит нас в привилегированное положение, чтобы предлагать и предоставлять новые услуги во всех уголках мира. Мы хотим расширить нашу деятельность в Европе, и Украина будет нашей следующей остановкой", - отметил глобальный генеральный директор Stefanini Марко Стефанини, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, одним из факторов, повлиявших на решение открыть офис в Украине, является то, что 78% работников IT-отрасли страны имеют средний или высокий уровень владения английским языком.

"Глобальной компании важно работать с многоязычными профессионалами. К концу года мы ожидаем, что в киевском офисе будет 50 сотрудников, которые в наибольшей степени будут сосредоточены на поддержке и разработке приложений", - сказал Стефанини.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в настоящее время в Украине насчитывается более 1 тыс. IT-компаний, в которых работает около 100 тыс. человек. Однако, согласно исследованиям, к 2020 году число работников этой отрасли в Украине может удвоиться.

Stefanini основана в 1987 году. В настоящее время компания имеет более 74 офисов в 40 странах Америки, Европы, Африки, Австралии и Азии.

Теги: #it #бразилия #офис #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:51 07.10.2019
Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

07:00 07.10.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

05:58 07.10.2019
Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

20:47 06.10.2019
Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

19:47 06.10.2019
Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

18:15 06.10.2019
Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

12:54 06.10.2019
В Киеве на Майдане Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию!"

В Киеве на Майдане Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию!"

12:29 06.10.2019
Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в начале недели

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в начале недели

10:13 06.10.2019
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак

09:33 06.10.2019
Зеленский и Разумков поздравили учителей с профессиональным праздником

Зеленский и Разумков поздравили учителей с профессиональным праздником

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell в сентябре подключил 71 населенный пункт к 4G в 12 областях

Apple увеличит выпуск iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса

Верховная Рада приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

Цукерберг считает "угрозой существованию" Facebook план Уоррен по разделению технологических гигантов

Нацрада по телерадиовещанию просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne

"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

Министр Бородянский призывает действующий состав Совета по господдержке кино сложить полномочия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА