Телеком

16:41 04.10.2019

lifecell в сентябре подключил 71 населенный пункт к 4G в 12 областях

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lifecell в сентябре подключил 71 населенный пункт к 4G в 12 областях

Мобильный оператор компания lifecell в сентябре запустил скоростную связь четвертого поколения (4G, LTE) в 71 населенном пункте 12 областей Украины, говорится в сообщении оператора.

В начале осени компания запустила скоростную мобильную связь в стандарте LTE в диапазоне 1800 МГц в населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Черкасской областей.

Больше всего сеть четвертого поколения была расширена в Винницкой (16 населенных пунктов), Черниговской (11 н.п.), Киевской (9 н.п.), Одесской (6 н.п.) и Николаевской (6 н.п.) областях.

Самыми большими населенными пунктами, где в прошлом месяце была запущена LTE-сеть от lifecell, стали Мерефа Харьковской обл., Тростянец, Ямполь, Вороновица (Винницкая обл.) и Новая Одесса в Николаевской обл.

LTE-сеть lifecell уже охватила более 8538 населенных пунктов страны, где проживает свыше 28,3 млн украинцев.

Как отмечается в сообщении оператора, в 441 населенном пункте связь четвертого поколения доступна только от lifecell.

Средний объем трафика, который потребляет один LTE-пользователь в месяц, -10,4 ГБ. Общая доля смартфонов в сети оператора составляет 78%, из них 64,5% - LTE-смартфоны.

Как сообщалось, количество роуминг-абонентов lifecell летом выросло на 40%.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell. По данным компании, на конец первого квартала 2019 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 6,9 млн пользователей.

Теги: #4g #lifecell
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