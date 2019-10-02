Цукерберг считает "угрозой существованию" Facebook план Уоррен по разделению технологических гигантов

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг назвал "угрозой существованию" компании план разделения технологических гигантов, озвученный сенатором Элизабет Уоррен, одним из кандидатов от Демократической партии на участие в президентских выборах в США.

Ранее Уоррен заявила о намерении добиться разделения крупных технологических компаний, таких как Facebook, Google и Amazon, в случае ее избрания на пост президента США в 2020 году.

В июле Цукерберг провел встречу с сотрудниками Facebook, в ходе которой высказал свое мнение относительно планов Уоррен, пообещав "вступить в борьбу" с ней. Запись выступления Цукерберга, сделанная кем-то из сотрудников, была опубликована 1 октября на сайте издания The Verge.

"Есть Элизабет Уоррен, считающая, что правильным будет разделить компании, - сказал Цукерберг. - Если она станет президентом, я уверен, нам придется судиться, и я уверен, что мы выиграем судебную тяжбу".

"Вы скажете, это будет провалом для нас. Да. Я хочу сказать, что я не хотел бы судиться с нашим собственным правительством. Я хочу сказать - это не то, чего мы хотим. Мы серьезно относимся к нашей стране и хотим работать с правительством, и хотим делать правильные вещи, однако, если кто-то намерен угрожать самому нашему существованию, нужно вступать в борьбу и бороться", - заявил Цукерберг.

Уоррен ответила на слова Цукерберга вскоре после публикации записи его выступления, написав в "Твиттере", что реальным "провалом" будет считаться то, что "мы не сможем решить проблему с коррумпированностью системы, которая позволяет технологическим гигантам, таким как Facebook, использовать незаконные антимонопольные практики, топтать неприкосновенность личных данных, а также раз за разом пренебрегать ответственностью по защите демократии".

Уоррен подтвердила, что намерена придерживаться своего плана, предусматривающего утверждение регуляторов, которые займутся отменой сделок по покупке Facebook сервисов WhatsApp и Instagram.

Она также планирует добиться обратного хода для сделок Amazon с WhoFoods и Zappos, а также Google с Waze, Nest и DoubleClick.

Крупные технологические компании стали объектами целого ряда антимонопольных расследований в США, в том числе со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) и Минюста.

До недавнего времени мало кто серьезно относился к заявлениям Уоррен, поскольку фаворитом среди кандидатов от демократов считался Джо Байден. Однако последние результаты опросов показывают, что Уоррен набирает поддержку и может обойти Байдена, пишет Financial Times.