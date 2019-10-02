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12:30 02.10.2019

"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

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"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

Мобильный оператор "Киевстар" начал набор студентов на бесплатное обучение технологиям с анализа больших данных и машинного обучения в четвертую Big Data School.

Как сообщили представители оператора на пресс-конференции в Киеве, прием заявок продлится со 2 по 29 октября 2019 года включительно.

Для того чтобы стать студентом школы, необходимо пройти регистрацию и направить мотивационное письмо. На его основе организаторы отберут кандидатов, которые выполнят тестовое задание-онлайн. После успешного прохождения всех этапов предварительного отбора потенциальных студентов школы пригласят на личное собеседование с организаторами школы. В финале к обучению смогут присоединиться 30 кандидатов.

Курс Big Data School пройдет с 15 по 24 ноября 2019 года. Лучшие студенты получат приглашение присоединиться к команде "Киевстар".

Менторами курса будут: сертифицированный архитектор и инструктор Big Data Александра Клевец; кандидат технических наук, разработчик методов оптимизации сетей сотовой связи с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов Александр Саенко; преподаватель "Основ исскуственного интелекта" и "Машинного обучения" на факультете прикладных наук в Украинском католическом университете Александр Гурбич; эксперт в сфере Big Data, старший архитектор одной из крупных ИТ-компаний Украины Валентин Кропов.

"Одним из приоритетных направлений бизнеса "Киевстар" является создание аналитических продуктов для корпоративных клиентов. Это возможно благодаря внедрению новых технологий по обработке больших данных. В современном мире объемы информации стремительно увеличиваются, поэтому наличие экспертов в этой области является важным фактором успеха. Главная задача Big Data School - развивать молодые таланты в сфере дата сайенс и рынок Украины в целом", - отметил директор по аналитическим продуктам и сервисам "Киевстар" Андрей Железняк, которого цитирует пресс-служба.

После обучения студенты подготовят курсовой проект под кураторством топ-менеджеров "Киевстара". Для его реализации они получат реальную бизнес-задачу и получат доступ к базе неперсонифицированных и агрегированных данных. Обучение завершится сдачей экзамена и защитой курсового проекта.

Big Data School существует три года. За это время в нее поступило более 4,6 тыс. заявок, 80 студентов после обучения получили сертификаты соответствующие, 12 выпускников присоединились к команде Big Data-аналитиков "Киевстар".

Теги: #киевстар #big_data_school
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