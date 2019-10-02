Телеком

11:00 02.10.2019

"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

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"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell договорились о снижении комиссии до 0,5% за денежные переводы между счетами до конца текущего года, сообщает пресс-служба компании "Vodafone Украина".

Перевести средства можно несколькими способами: в приложениях "Смарт-Гроші" ("Киевстар") или SharPay (ранее – VodafonePay), а также с помощью USSD-запроса и сайтов операторов.

Оператор отмечает, что для перевода не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата. Чтобы отправить деньги, нужно выбрать нужный контакт в телефонной книге и перевести нужную сумму на счет с помощью указанных приложений или сайта paycell.lifecell.ua. Эти средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2 тыс. сервисов, доступных на платформах "Смарт-Гроші", SharPay (Vodafone) и Paycell.

"Благодаря сотрудничеству трех компаний, мы сделали то, чего еще не было на нашем рынке – украинцам стало удобно и выгодно переводить деньги друзьям и близким. Мобильные переводы уже чрезвычайно популярны у пользователей нашего мобильного кошелька, который теперь называется SharPay – за два года сервисом воспользовались более 420 тыс. клиентов", - цитирует пресс-служба руководителя направления финансовых услуг "Vodafone Украина" Дмитрия Коваля.

По мнению главы департамента мобильных финансовых услуг "Киевстара" Сергея Коптика, подобные переводы – это "доступная альтернатива банковским карточкам".

Как сообщалось, тройка крупнейших мобильных операторов Украины - компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell изучают инициативу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по запрету списывать деньги со счетов пользователей без подтверждения.

Теги: #комиссия #мобильные_операторы #переводы
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