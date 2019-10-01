"Киевстар" запускает 4 новых тарифных плана в линейке "Киевстар Все вместе"

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 октября 2019 года запускает для новых клиентов четыре тарифных плана в линейке "Киевстар Все вместе".

Как сообщает пресс-служба компании во вторник, все новые тарифные планы включают: домашний интернет со скоростью 100Мб/сек, безлимитные звонки на номера "Киевстар" и безлимитный нетарифицированный интернет для использования 42 приложений. Среди них - Google Maps, Snapchat, Pinterest, Google Play Music, SoundCloud, Spotify, Netflix, а также онлайн-игры Minecraft, World Of Tanks BLITZ, сервис Steam и др.

В новом тарифе "Киевстар Все вместе Базовый", в частности, абоненты получат 120 мин. на номера других телеком-операторов, а также 12Гб мобильного интернета.

В тарифе "Киевстар Все вместе Выгодный" у абонента будет безлимитный мобильный интернет и 180 мин. на мобильные других операторов и за границу, а также 180 SMS для отправки по Украине.

Тариф "Киевстар Все вместе Щедрый" предусматривает безлимитный мобильный интернет и 300 мин. на другие мобильные Украины и за границу.

Тариф "Киевстар Все вместе Игровой" разработан для поклонников онлайн-игры "World Of Tanks". Он имеет дополнительные игровые преимущества. Кроме того, этот пакет включает 300 мин. на другие мобильные Украины и за границу, а также 300 SMS по Украине.

При этом, согласно пресс-релизу, для новых абонентов будет действовать скидка 50 грн на первые четыре оплаты за пакет услуг, а абоненты, которые подключат "Киевстар Все вместе Игровой" до конца ноября 2019 года, получат скидку в 175 грн. на первые четыре оплаты.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.