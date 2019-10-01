"Киевстар" запускает 5 новых тарифов для клиентов предоплаченной связи

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 октября 2019 года запускает пять новых тарифов для клиентов предоплаченной связи: "Киевстар Комфорт", "Общение без границ", "Развлечения без границ", "Видео без границ" и "Максимальный Безлим".

Как сообщает пресс-служба компании во вторник, в новых тарифах "Киевстар" предлагает безлимитный нетарифицируемый интернет для 42 мобильных приложений. Среди новых - Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, карты Google и Waze, а также игры Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch.

В тарифе "Киевстар Комфорт", в частности, абоненты получат безлимитные звонки в сети оператора и 30 минут на другие номера по Украине.

В "Общение без границ" - безлимитные звонки в сети "Киевстар", 3 тыс. Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу. Кроме того, в тарифе - безлимитный интернет для социальных сетей, мессенджеров и других приложений.

В тарифе "Развлечение без границ" абоненты получают безлимитный интернет для музыкальных приложений, онлайн-игр и к сервисам Steam и Twitch. Также в тарифе безлим в сети "Киевстар" - 6 тыс. Мб интернета для других потребностей, 60 минут на другие мобильные и за границу.

В тарифе "Видео без границ" абоненты получат безлим в сети "Киевстар", 9 тыс. Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу. Без писания мегабайт в тарифе можно пользоваться YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговимы сервисами.

Тариф "Максимальный Безлим" предусматривает безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу.

При этом, как подчеркивает пресс-служба, абоненты тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" будут получать вдвое больше мегабайтов и минут по той же стоимости при условии своевременного пополнения счета.

"Например, абоненты с тарифом "Общение без границ" получат 6 тыс. Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12 тыс. Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений", - уточняет оператор.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.