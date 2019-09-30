"Киевстар" подключил к 4G Чернобыльскую зону

Мобильный оператор "Киевстар" подключила к сети высокоскоростного интернета четвертого поколения Чернобыль (Киевская обл.), а также комплекс строений на территории Чернобыльской атомной электростанции (объект "Укрытие").

Как сообщил оператор в понедельник, в ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с. Дитятки.

На сегодня сеть 4G связи от "Киевстар" действует в 6,795 тыс. больших и малых городов и поселков, где проживает 29 млн чел. (70% населения страны).

Скоростным мобильным интернетом четвертого поколения связи уже воспользовалось 7,250 млн абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в четыре раза по сравнению с августом 2018 года.

Как сообщалось, в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС открыли водные туристические маршруты.

В текущем году зону отчуждения Чернобыльской АЭС посетило рекордное количество туристов – 74,671 тыс. за январь-август. Только за август-2019 зону посетило 14,416 тыс. чел. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тыс. чел. в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.