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17:31 27.09.2019

Минцифры планирует запустить в Украине электронное резидентство

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Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о планах запуска в Украине электронного резидентства.

"Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, счет в банке, не приезжая в нашу страну. Чтобы можно было получить карточку в посольстве, вести здесь бизнес (удаленно – ИФ)", – сказал он, презентуя Министерство цифровой трансформации в Киеве в пятницу.

По словам Федорова, соответствующий законопроект уже подготовлен.

"У нас уже есть рабочая группа, уже есть проект указа президента, подготовлен законопроект", – сказал профильный вице-премьер.

Он также обозначил планы по так называемой "е-переписи", которая позволит верифицировать реестры.

"Сейчас мы проводим большой аудит реестров – их более 350. Этот аудит позволит провести е-перепись … Это первый этап по проведению переписи в стране", – указал Федоров.

Помимо этого, профильный вице-премьер-министр анонсировал планы по введению реестра студенческих билетов.

"У нас в процессе с нашими партнерами из ПриватБанка возможность запустить в ближайшее время онлайн-студенческие. Это сразу же открывает большой рынок для бизнеса, потому что кинотеатры смогут верифицировать – реальный студенческий или нет и давать скидки. У Apple Music есть предложение для студентов – 50% скидки на музыку. Это открывает большой поток бизнес-идей", – пояснил он.

Теги: #минцифры
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