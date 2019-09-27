Минцифры планирует завести PayPal в Украину и легализовать криптовалюту - презентация

Одной из целей Министерства цифровой трансформации является синхронизация цифровой инфраструктуры страны с цифровой инфраструктурой мира, сообщили представители министерства во время презентации ведомства в Киеве в пятницу.

"Мы должны запустить PayPal, мы должны запустить ETSY, мы должны запустить STRYPE, все сервисы, которыми сегодня пользуются все в мире. И когда ты пользуешься сервисом – выбираешь страну, там должна появиться Украина", - очертил круг задач представитель Мин цифры.

Кроме того, в планах министерство определение цифрового статуса криптовалют.