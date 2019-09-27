Телеком

17:29 27.09.2019

Минцифры планирует завести PayPal в Украину и легализовать криптовалюту - презентация

1 мин читать

Одной из целей Министерства цифровой трансформации является синхронизация цифровой инфраструктуры страны с цифровой инфраструктурой мира, сообщили представители министерства во время презентации ведомства в Киеве в пятницу.

"Мы должны запустить PayPal, мы должны запустить ETSY, мы должны запустить STRYPE, все сервисы, которыми сегодня пользуются все в мире. И когда ты пользуешься сервисом – выбираешь страну, там должна появиться Украина", - очертил круг задач представитель Мин цифры.

Кроме того, в планах министерство определение цифрового статуса криптовалют.

Теги: #минцифры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 27.09.2019
Минцифры планирует запустить в Украине электронное резидентство

Минцифры планирует запустить в Украине электронное резидентство

14:00 27.09.2019
Минцифры презентовало портал цифровых услуг "Дія"

Минцифры презентовало портал цифровых услуг "Дія"

14:37 25.09.2019
Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

17:04 24.09.2019
Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

Депутаты обсуждают с операторами возможность покрытия мобильным интернетом всей территории Украины

ICTV и "Интер" заметно нарастили долю украинского в эфире, а "1+1" и "СТБ" снизили ее – регулятор

Редакционное соглашение "tsn.ua" с акционером будет переподписано – "1+1 медиа"

Гендиректор eBay Девин Вениг уйдет в отставку

IT-бизнесмены инициировали благотворительный образовательный STEM-проект для украинских девушек

Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

Французский режиссер Ганьоре демонстрирует в Украине театральные возможности новейших IT-технологий

Киберполиция поймала 18-летнего хакера на распространении вирусов, замаскированных под обновление компьютерных игр

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА