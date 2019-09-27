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15:59 27.09.2019

Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

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Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" подключила к сети высокоскоростного интернета четвертого поколения еще 116 населенных пунктов в 10 областях, сообщил оператор.

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от "Киевстар" теперь доступны на территории, где проживает почти 70% населения Украины.

В сентябре скоростной мобильный интернет появился в 116 населенных пунктах Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей.

В числе населенных пунктов, где жители получили доступ к связи 4G, такие города, как Виноградов, Королево, Липовец, Городок, Ланчин, Зборов, Перемышляны, Большая Александровка и другие.

"Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7,25 млн абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в четыре раза, по сравнению с августом 2018 года", - указано в сообщении оператора.

На сегодня сеть 4G связи от "Киевстар" действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины.

Как сообщалось, количество абонентов мобильного оператора компании "Киевстар", которые в июне-августе пользовались услугами в роуминге, выросло на 13%, а потребление данных в роуминге - почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее "Киевстар" совместно с Microsoft запустили облачное решение Azure Stack with Kyivstar для бизнес-пользователей, позволяющее внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре.

Теги: #4g #киевстар
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