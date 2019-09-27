Телеком

12:40 27.09.2019

Депутаты обсуждают с операторами возможность покрытия мобильным интернетом всей территории Украины

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Депутаты обсуждают с операторами возможность покрытия мобильным интернетом всей территории Украины

Народные депутаты от партии "Слуга народа" просят мобильных операторов разработать механизм, позволяющий достигнуть полного покрытия мобильным интернетом территории Украины.

Об этом сообщил депутат Марьян Заблоцкий (фракция "Слуга народа") по итогам встречи с налоговым комитетом и операторами.

"Когда мы ездили с "Зе!Командой" в избирательный тур, то мобильный интернет у нас работал только в областных центрах. Это недопустимо! Интернет - это сверхважно для доступа к образованию и медицинским консультациям. Интернет для всех - это также свобода от олигархических телеканалов. И только покрыв всех интернетом, мы сможем реализовать программу "Государство в смартфоне", - написал он на своей странице в Facebook.

Заблоцкий, в частности, приводит данные операторов о том, что мобильным интернетом покрыто лишь 70% населения страны, а покрытие еще 30% им экономически невыгодно. "По словам представителей "Киевстара" и Vodafone, для полного покрытия нужно менять их аппаратуру, установленную еще в 1990-х. А отработать эти деньги в районах и селах нереально", - добавил депутат.

По его мнению, одним из механизмов, стимулирующих увеличение покрытия, может стать ставка ренты для радиочастот. "Годовой доход "Киевстара" составляет примерно 10 млрд грн, Vodafone - 5 млрд. За частоты все операторы платят 2,6 млрд грн ренты. Конечно, не везде мобильный интернет будет прибыльным. Но радиочастоты, на которых его можно давать, ограничены, и находятся в руках этих операторов…. Ставка ренты привязана к покрытию населения. Меньше покрываешь - больше платишь. Больше покрываешь - меньше платишь. Правильный подход государства для обеспечения населения интернетом", - добавил Заблоцкий.

По его словам, "операторов попросили вернуться с предложением, которое будет балансировать их доходы, с одной стороны, а доступ населения к образованию, медицинских консультаций и админуслуг - с другой".

"Уверен, что кроме налоговых стимулов, мы можем также сделать много в части регулирования, чтобы облегчить эту задачу для операторов. Как бы там ни было, процесс покрытия населения мобильным интернетом мы ускорим", - подытожил Заблоцкий.

В свою очередь заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") в комментариях к посту Заблоцкого отметил, что этот вопрос нужно решать комплексно путем изменения устаревшего законодательства.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины намерено провести исследование реального покрытия интернетом всей территории страны.

По мнению вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно. Первоначальной целью министерства является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение трех лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны.

Теги: #покрытие #интернет #слуга_народа
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