Телеком

19:52 26.09.2019

ICTV и "Интер" заметно нарастили долю украинского в эфире, а "1+1" и "СТБ" снизили ее – регулятор

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ICTV и "Интер" заметно нарастили долю украинского в эфире, а "1+1" и "СТБ" снизили ее – регулятор

Доля украинского языка в эфире телеканалов ICTV и "Интер" за период с октября-ноября прошлого года по май этого выросла соответственно на 8 процентных пунктов (п.п.) и 4 п.п. – до 85% и 84%, такие данные обнародовал регулятор – Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Согласно им, на 6 п.п. и 4 п.п. увеличили вещание на украинском также телеканалы НТН и "Новый" – до 83% и 94%.

В то же время у телеканала СТБ этот показатель снизился сразу на 10 п.п. – до 76% при установленном законом минимуме в 75%, у "1+1" – на 7 п.п., до 81%, отмечает регулятор.

В среднем же доля украинского языка на общенациональных телеканалах, по данным майского мониторинга, составляет 92%.

"Девять общенациональных телеканалов вещают только на украинском языке: "UA: ПЕРШИЙ", "Zoom", "UA: Культура", "Піксель", "ZIK", "М1", "Ескулап", Xsport и "ТЕТ", – констатирует Нацсовет.

Регулятор указывает, что по состоянию на 30 июня этого года применил штрафную санкцию за нарушение языковой квоты к 8-ми телеканалам, в том числе в этом году было выписано два таких штрафа спутниковому телеканалу "Відродження" и региональному телеканалу "КтркП" (ПрАТ "Кам'янець-Подільська ТРК") на общую сумму 118,4 тыс. грн, или 5% суммы лицензионного сбора.

"Как и в предыдущие периоды в эфире общенациональных телеканалов нарушений языковых квот зафиксировано не было", – отметил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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