Редакционное соглашение "tsn.ua" с акционером будет переподписано – "1+1 медиа"

Редакционное соглашение коллектива сотрудников сайта ТСН.ua с акционером, которое утратило силу после структурных изменений в компании "1+1 медиа", коснувшихся digital-активов, будет переподписано, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "1+1 медиа" в среду.

"Соглашение … будет переподписано с коллективом сотрудников сайта в ближайшее время", – говорится в комментарии пресс-службы, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в связи опасениями о судьбе этого документа, публично высказанными накануне экс-главой tsn.ua Катериной Коберник.

В отношении ухода Коберник с должности заместителя директора департамента по новым медиа, в "1+1 медиа" указали, что о ликвидации этой должности было заявлено еще летом этого года и о сокращении Коберник была уведомлена за два месяца в соответствии с действующим законодательством.

"Децентрализация в компании требовала новых менеджерских компетенций по управлению рядом активов", – говорится в комментарии пресс-службы.

В то же время в нем отмечается, что структурные изменения, коснувшиеся структуры сайта tsn.ua, не коснулись редакции сайта.

Как сообщалось, Коберник объяснила свое увольнение по сокращению штата давним конфликтом с бывшим гендиректором 1+1, а ныне руководителем парламентского комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" Александром Ткаченко. "Конфликт и управленческий, и этический", – отметила журналист.

Она заявила, что в годы ее руководства сайт был независимым и под гарантиями редакционного соглашения с акционером Игорем Коломойским писал то, что считала правильным редакция, а не Ткаченко или Коломойский. "После моего ухода это соглашение утратило силу. У сайта сейчас непростые времена. Я очень надеюсь, что вопреки всему, появится новое соглашение, что найдется человек, который сможет каждый день отстаивать то, что в нем написано - это сложно", – написала Коберник в Facebook.

Она сообщила, что уходит в интернет-медиа theБабель, которое также финансирует Коломойский, где с момента его запуска год назад была шеф-редактором.

Коломойский в середине сентября в кулуарах форума YES в ходе общения с журналистами заявил, что все его медиа-проекты убыточны и он рассматривает их финансовую поддержку как филантропию. Он также сообщил, что подумывает о возможности стать гендиректором "1+1", так как любая другая кандидатура будет вызывать ревность у ушедшего в Раду Ткаченко.