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15:11 25.09.2019

IT-бизнесмены инициировали благотворительный образовательный STEM-проект для украинских девушек

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IT-бизнесмены инициировали благотворительный образовательный STEM-проект для украинских девушек

В Украине стартовал образовательный проект STEM IS FEM, направленный на интерес девушек к технологическим специальностям и увеличение количества женщин в науке, технологиях, инжиниринге и математике.

Весь проект будет разбит на тематические модули, содержащие в себе онлайн-тестирование и двухдневный интенсив в Киеве. По словам организаторов, в столице девушки посетят профильные организации и предприятия, встретятся с женщинами, которые уже достигли успеха в избранных сферах деятельности, прослушают тематические лекции и примут участие в конкурсе, победители которого смогут уже сейчас внести вклад в развитие своей будущей карьеры .

Проект инициировал ряд IT-бизнесменов, компании которых работают в Украине. Цель –мотивировать девушек выбирать технологические профессии, в частности, информационные технологии, которые стереотипно считаются мужскими. Один из инициаторов проекта – Сапар Карягдыев, руководитель компании «Gamingtec», офисы которой расположены в Лондоне и Киеве.

«Чтобы вовлечь девушек в изучение технических дициплин, мы запустили в Украине проект STEM is FEM. Это мощный старт, который позволит студенткам в будущем связать свою жизнь с одной из самых прибыльных и быстроразвивающихся отраслей – c IT-индустрией, где сегодня наблюдается явный гендерный дисбаланс», – рассказывает Сапар Карягдыев.

Организаторы рассказывают, что первый модуль состоится в октябре и будет посвящен биотехнологиям. Чтобы присоединиться к STEM IS FEM, девушкам необходимо заполнить анкету и пройти опрос на официальном сайте проекта.

«Желаю удачи всем соискательницам и надеюсь, что наш опыт станет стимулом для серьезных изменений в системе украинского образования», - отмечает Карягдыев.

По словам организаторов, участие в проекте полностью бесплатное, а принять в нем участие могут девушки со всей Украины.

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