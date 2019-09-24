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17:04 24.09.2019

Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

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Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

 Министерство цифровой трансформации Украины намерено провести исследование реального покрытия интернетом всей территории страны и создать соответствующую онлайн-карту, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Одна из целей министерства – в течение трех лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету… Но возникла проблема. Как и во всех сферах, у нас в государстве (пока), в этом направлении нет точной и актуальной аналитической информации: какое точное проникновение интернета сейчас, какой методологией это изучается, как измеряется результат решения этой проблемы, какая реальная скорость сети в каком регионе/населенном пункте/доме", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, ущерб государства от отсутствия информации в этой отрасли может измеряться миллиардами. "Уже выделяли когда-то деньги на подключение школ к сети. В итоге выигрывали тендеры объекты, где уже и так десять операторов было подведено. Еще и цена подозрительно высокая. Наверное, особенность локального рынка", - уточнил он.

Федоров сообщил, что 24 сентября команда министерства подписала меморандум с заинтересованными сторонами (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты), которые готовы помочь в создании реальной карты покрытия интернетом территории страны.

Вице-премьер отметил, что во время встречи стороны определили формат коммуникации, а также ответственных. В настоящее время уже готовится методология изучения проблемы.

"Ценный конечный продукт - онлайн-карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта. Конечно же, с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - подытожил он.

Как сообщалось, по мнению Михаила Федорова, внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно. Первоначальной целью министерства является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение трех лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны.

Теги: #связь #минцифры #интернет #покрытие
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