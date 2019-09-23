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16:51 23.09.2019

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

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Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий, сообщается по результатам встречи премьер-министра Алексея Гончарука с японской делегацией.

"Во время встречи обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Глава японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что именно IТ-вектор может стать толчком для развития Украины/

В свою очередь, Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине. "Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - добавил премьер.

Кроме того, Гончарук заявил, что Украина планирует инвестировать в проекты на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и будет рада, если Япония будет партнером в этом вопросе. В связи с этим Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

Теги: #япония #гончарук #украина #информационные_технологии
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