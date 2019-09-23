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13:38 23.09.2019

Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии

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Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии".

"Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии", - сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

Законом устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета, и направлены на государственную поддержку кинематографии.

Как сообщалось, Верховная Рада 12 сентября приняла в целом закон №1074 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно господдержки кинематографии. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.

Закон направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития кинематографии в Украине.

Новшеством является то, что на конец бюджетного периода Государственное казначейство все остатки целевых бюджетных средств господдержки кинематографии хранит на счетах распорядителей в органах казначейства, а остатки бюджетных средств спецфонда господдержки кинематографии - на текущих счетах в банках госсектора для осуществления соответствующих расходов в следующем бюджетном периоде с учетом их целевого назначения.

При этом, согласно закону, источниками формирования спецфонда госбюджета также становятся: поступления от реализации имущественных прав на использование кинопродукции, созданной за средства госбюджета или субсидированной из госбюджета, а также от реализации имущественных прав за использование фильмов производства Госкино УССР, Минкультуры УССР и их правопреемников в 1953-1991 годах, которые были созданы за счет госсредств на государственных киностудиях и принадлежат государству.

Кроме того, в спецфонд госбюджета идут платежи за рассмотрение заявок на получение госсубсидий на производство кинопродукции, которые могут быть использованы для возмещения части расходов субъекта кинематографии при производстве фильма.

К этой статье также отнесены 50% доходов, полученных от проката и/или передачи прав на использование фильма, получившего господдержку (но не более 50% полученной суммы господдержки), уплачиваемых в госбюджет в течение всего срока действия авторского права. А также штрафы за нарушение условий прекращения авторского права и плата за выдачу государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию фильмов.

Теги: #зеленский #закон #кинематограф
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