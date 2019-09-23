Мобильные операторы изучают инициативу НКРСИ по запрету списывать деньги со счетов пользователей без подтверждения

Тройка крупнейших мобильных операторов Украины - компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, - согласны с логикой документа относительно прозрачности в предоставлении услуг, но есть и вопросы.

"Мы работаем над документом. Однако, пока вызывает удивление и беспокойство прямое вмешательство регулятора и государства в хозяйственную деятельность операторов, а именно, запрет включать в тарифные планы оплату контент-услуг", - сообщили в пресс-службе lifecell в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", отметив, что у оператора немало тарифных планов, включающих в себя их собственные допсервисы, такие как fizy, телевидение и прочее.

В пресс-службе "Vodafone Украина" подчеркнули, что компания и сама заинтересована в том, чтобы у абонентов возникало как можно меньше вопросов к получаемым услугам.

"Сейчас анализируем законопроект с технической стороны - нужно убедиться в том, что нововведения будут максимально безболезненными для всех сторон, но концептуально с логикой прозрачности в предоставлении услуг мы согласны", - сообщили информагентству в "Vodafone Украина".

Со своей стороны в "Киевстаре" отметили, что предоставляют клиентам всю необходимую информацию об услугах, доступных к подключению, а механика подключения базируется на активных действиях самого заказчика.

Относительно предложений Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации в пресс-службе "Киевстара" отметили, что проект изменений в постановление Кабинета министров Украины, предложенный госрегулятором, не является окончательным документом, и у телеком-рынка есть определенное законодательством время на то, чтобы внести свои правки и предложения.

"Киевстар" внимательно относится к работе с компаниями, у которых наши клиенты заказывают информационно-развлекательный контент. Мы добиваемся, чтобы механизм заказа был максимально прозрачным и понятным клиенту", - подчеркивается в ответе оператора агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, НКРСИ вывесила для публичного обсуждения проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг", предполагающий введения запрета на предоставление платных услуг без ведома пользователей.

Кроме того, новые нормы предполагают предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно на заказ или с согласия потребителя с обязательным уточнением со стороны оператора согласия пользователя на заказ/получение таких услуг.

Помимо этого, операторам планируют запретить включать контент-услуги в тарифные планы.