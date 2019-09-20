Телеком

15:09 20.09.2019

Использование интернета в роуминге "Киевстар" летом выросло почти в  2,5 раза, количество абонентов в роуминге – на 13%

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Использование интернета в роуминге "Киевстар" летом выросло почти в  2,5 раза, количество абонентов в роуминге – на 13%

Количество абонентов мобильного оператора компании "Киевстар", которые в июне-августе пользовались услугами в роуминге выросло на 13%, а потребление данных в роуминге – почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении оператора.

При этом, за лето в среднем один абонент "Киевстар" использовал в роуминге 615 мегабайт трафика.

В список самых популярных стран, где абоненты "Киевстар" пользовались роумингом в июне-августе текущего года вошли: Турция, Польша, Италия, Испания и Германия.

 

При этом, согласно статистике оператора, страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов "Киевстар", чем годом ранее.

Директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман отметил, что после запуска услуги "Идеальный роуминг" с тарифами от 10 копеек за мегабайт абоненты оператора стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей.

Как сообщалось, "Киевстар" совместно с Microsoft запустили облачное решение Azure Stack with Kyivstar для бизнес-пользователей, позволяющее внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре, говорится в сообщении оператора.

Теги: #роуминг #киевстар #интернет
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