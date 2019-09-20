Телеком

14:43 20.09.2019

Использование интернета в роуминге "Киевстар" летом выросло почти в 2,5 раза, количество абонентов в роуминге – на 13%

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Использование интернета в роуминге "Киевстар" летом выросло почти в 2,5 раза, количество абонентов в роуминге – на 13%

Количество абонентов мобильного оператора компании "Киевстар", которые в июне-августе пользовались услугами в роуминге, выросло на 13%, а потребление данных в роуминге - почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении оператора.

При этом, за лето в среднем один абонент "Киевстар" использовал в роуминге 615 Мбайт трафика.

В список самых популярных стран, где абоненты "Киевстар" пользовались роумингом, в июне-августе текущего года, вошли: Турция, Польша, Италия, Испания и Германия.

При этом, согласно статистике оператора, страны Европейского союза летом этого года посетило на 20% больше абонентов "Киевстар", чем годом ранее.

Директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман отметил, что после запуска услуги "Идеальный роуминг" абоненты оператора стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей.

Как сообщалось, "Киевстар" совместно с Microsoft запустили облачное решение Azure Stack with Kyivstar для бизнес-пользователей, позволяющее внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре, говорится в сообщении оператора.

Теги: #киевстар
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