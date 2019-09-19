AT&T может избавиться от DirecTV - СМИ

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc., один из крупнейших в стране операторов связи, может расстаться со своим подразделением DirecTV, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, компания рассматривает различные варианты, включая выделение DirecTV в отдельную публичную компанию и объединение активов DirecTV с другим оператором спутникового телевидения - Dish Network Corp.

Отмечается, что в конечном счете AT&T может решить оставить DirecTV у себя. Несмотря на сложности в связи с падением спроса на подключения к спутниковому ТВ, подразделение по-прежнему приносит компании значительный поток денежных средств.

AT&T приобрела DirecTV в 2015 году за $49 млрд. На прошлой неделе инвестиционная компания Elliott Management раскрыла владение акциями AT&T на сумму $3,2 млрд и призвала к реорганизации операций компании с целью увеличения рентабельности и стоимости акций.

Elliott назвал спорной стратегию AT&T, в последнее время совершившей ряд крупных приобретений, посоветовав руководству компании сфокусироваться на основных операциях и рассмотреть вопрос продажи непрофильных активов, включая DirecTV.

Акции AT&T дорожают на 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 28,8%, до $271,5 млрд.