Телеком

12:55 19.09.2019

AT&T может избавиться от DirecTV - СМИ

1 мин читать

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc., один из крупнейших в стране операторов связи, может расстаться со своим подразделением DirecTV, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, компания рассматривает различные варианты, включая выделение DirecTV в отдельную публичную компанию и объединение активов DirecTV с другим оператором спутникового телевидения - Dish Network Corp.

Отмечается, что в конечном счете AT&T может решить оставить DirecTV у себя. Несмотря на сложности в связи с падением спроса на подключения к спутниковому ТВ, подразделение по-прежнему приносит компании значительный поток денежных средств.

AT&T приобрела DirecTV в 2015 году за $49 млрд. На прошлой неделе инвестиционная компания Elliott Management раскрыла владение акциями AT&T на сумму $3,2 млрд и призвала к реорганизации операций компании с целью увеличения рентабельности и стоимости акций.

Elliott назвал спорной стратегию AT&T, в последнее время совершившей ряд крупных приобретений, посоветовав руководству компании сфокусироваться на основных операциях и рассмотреть вопрос продажи непрофильных активов, включая DirecTV.

Акции AT&T дорожают на 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 28,8%, до $271,5 млрд.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

Министр Бородянский о создании украинского русскоязычного телеканала: Я бы не спешил

ПОСЛЕДНЕЕ

"Датагруп" построила каналы связи для сети супермаркетов "Эльдорадо" по всей территории Украины

Рада приняла за основу законопроект о назначении и увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию

Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое – КГГА

Рада приняла во 2-м чтении закон об отмене лицензий для телеком-операторов

ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд грн за неиспользование РРО при обслуживании денежных переводов

Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов, требуют восстановить страницы в Facebook

Facebook удалил почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов

"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА