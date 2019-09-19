Рада приняла за основу законопроект о назначении и увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении за основу законопроект, направленный на совершенствование процедуры назначения и увольнения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект № 2036 поддержали 292 народных депутата.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к документу, законопроект предусматривает предоставление члену Национального совета права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов регулятора на все вакантные должности.

Согласно действующей редакции закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой предусматривает двухмесячное отсутствие членов регулятора в связи с прохождением процедуры отбора и назначения.

Ожидается, что принятие данного законопроекта увеличит эффективность госрегулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.