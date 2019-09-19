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11:35 19.09.2019

Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

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Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. объявил о планах выкупа собственных акций на сумму $40 млрд и увеличил квартальные дивиденды.

Новая программа обратного выкупа, которую одобрил совет директоров Microsoft, не имеет ограничений по сроку действия и может быть прекращена в любой момент, говорится в пресс-релизе компании.

Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Предыдущие подобные программы были утверждены советом директоров в 2013 и 2016 годах.

Также Microsoft приняла решение об увеличении квартальных дивидендов на 5 центов, до $0,51 на акцию, что на 11%, выше, чем в предыдущем квартале. Выплата дивидендов назначена на 12 декабря.

Акции Microsoft дорожают на 1,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,4% и составляет $1,05 трлн.

Теги: #microsoft #акции
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