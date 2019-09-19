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09:41 19.09.2019

За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое – КГГА

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За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое – КГГА

За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое и продолжает расти, на город обращают внимание международные компании, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"В 2010 году обращений о проведении съемок в столице, как от отечественных, так и от иностранных компаний было 187. В 2016 - 510, в 2018 - количество обращений увеличилось до 1002, а за 9 месяцев 2019 город уже получил 730 заявок на проведение съемок", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она подчеркнула, что для Киева видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма. Только за два года количество заявок на видеосъемку увеличилась вдвое, а за десять лет - в восемь с половиной раз.

"Очень приятно, что на город обращают внимание такие компании как Apple, Google и Lexus, которые снимали здесь рекламные ролики продукции. Также увеличился интерес со стороны иностранных клипмейкеров, которые все чаще снимают в Киеве видео всемирно известных звезд", - отметила Хонда.

Она также добавила, что одним из последних масштабных проектов была съемка популярного сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO. Выход этого сериала привел к увеличению туристического потока в Чернобыльскую зону и открытие нового туристического маршрута в Киеве местами съемок.

По словам замглавы КГГА, такой показатель прироста заявок на видеосъемку свидетельствует о том, что Киев интересен для представителей кино и музыкальной индустрии, а интерес с их стороны ежегодно только растет.

Кроме того, Хонда акцентировала внимание на том, что вопрос проведения съемок до сих пор не урегулирован на законодательном уровне, что создает некоторые проблемы для компаний, желающих снимать свои проекты в Киеве. "А учитывая востребованность города в этой области, - это необходимо исправить и сделать механизм выдачи разрешений на съемку легче и прозрачнее. Ведь благодаря этому Киев становиться более привлекательным, как и для бизнеса, так и для туристов", – подытожила чиновница.

Теги: #киев #кгга #видео #съемки
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