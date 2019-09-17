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16:53 17.09.2019

Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов, требуют восстановить страницы в Facebook

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Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов, требуют восстановить страницы в Facebook

Онлайн-ресурсы Znaj.ua и Politeka.net, аккаунты которых ранее удалила крупнейшая социальная сеть Facebook, отрицают использование фейковых страниц в управлении сообществами и требуют восстановить их в Facebook.

Соответствующие заявления обнародовали ресурсы на своих сайтах во вторник.

Znaj.ua и Politeka.net утверждают, что несколько месяцев назад они действительно сотрудничали с PR-агентством Pragmatico. Однако, как отмечается в заявлениях, совместная работа была исключительно в рамках консультационных услуг по продвижению страниц в соцсетях.

"Команда Politeka.net - это журналисты и программисты, SEO-эксперты и контент-менеджеры, это огромная команда людей, каждый из которых может подтвердить свою личность. Доказать, что он не тролль или бот… Обвинения Facebook в том, что "страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись" не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Politeka.net.

В свою очередь в Znaj.ua отмечают, что их сотрудники могут подтвердить свои личности.

"Мы сами стали жертвой "большой чистки" по надуманному поводу, который связываем с тем, что на странице Politeka.net, как и на странице Znaj.ua, в Facebook могли вести информационные войны определенные политические силы. Группы, к которым никто из команд изданий не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Facebook во вторник, 17 сентября, обнародовал заявление об удалении почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

Согласно раскрытым Facebook данным, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $1,6 млн.

Значительная часть оставшихся страниц в подмножестве удалений связана с онлайн-агрегаторами новостей "Знай. ЮА" и "Политека.Нет", принадлежащими "Информагентству "Знай", уставной фонд которого составляет всего 1 тыс. грн.

Бенефициарным собственником информагентства "Знай", а также ООО "Украинская Стена" (издательское дело) и "Будни медиа" (производство кино- и видеофильмов, телепрограмм) является Антон Федченко, зарегистрированный в Лозовой (Харьковская обл.).

Теги: #фейк #сайты #facebook #соцсети
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