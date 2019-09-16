Телеком

16:12 16.09.2019

Максимальное проникновение украинского телесигнала на временно оккупированные территории - не более 50 км - министр

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Максимальное проникновение украинского телесигнала на временно оккупированные территории - не более 50 км - министр

 Украинский телесигнал сталкивается с существенными препятствиями в виде заглушающих спецсредств при вещании на временно оккупированные территории, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Об этом он сообщил во время пресс конференции в ходе медиафорума Kyiv Media Week 2019,передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

"У нас есть рабочая группа, которая просчитывает физическую возможность относительно доставки контента на временно оккупированные территории. Но мы должны понять, что если мы говорим про эфирный способ, то существуют "глушилки", которые глушат наш контент и сокращают возможность проникновения на территорию. И максимально возможная сейчас глубина проникновения (сигнала – ИФ) – это 50 км", - заявил Бородянский.

Он также отметил, что считает обеспечение наличия качественного контента важнее физического покрытия сигнала.

По словам Бородянского, его министерство в настоящее время разрабатывает комплексную программу, которая должна помочь людям на временно оккупированных территориях беспрепятственно получать информацию.

Как сообщалось, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление ООО "Информационное агентство "Правдатут" (Киев) о выдаче разрешения на временную работу на территориях с особым режимом вещания.

В 2017 году Верховная Рада предоставила право Нацсовету по телерадиовещанию вне конкурса выдавать разрешения на телерадиовещание в зоне АТО.

Теги: #телесигнал #оккупированные_территории #бородянский
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