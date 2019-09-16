Телеком

10:35 16.09.2019

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

2 мин читать
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

 Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.

В своем постановлении от 28 августа Верховный суд подчеркнул, что в решениях судов первой и апелляционной инстанции не усматривается, на основании каких именно доказательств суды пришли к выводу об осуществлении инвестиций именно на сумму $450 млн.

"Ссылаясь на наличие в материалах дела сметы инвестиций ООО "ЕСУ" на каждый год, суды не обратили внимания, что указанные документы касаются инвестиций/расходов "Укртелекома", а не "ЕСУ". Учитывая неустановление судами предыдущих инстанций всех обстоятельств дела, которые необходимы для правильного разрешения данного спора, решение и постановление в части первоначального иска подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение", - резюмировали в Верховном суде.

Как сообщалось, в августе Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком.

ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Ощадбанк (Киев), в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный хозяйственный суд.

Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой инстанции.

"Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", – прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, которое является собственником "ЕСУ".

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8% - до более чем 919 млн грн, а общий доход "Укртелекома" остался на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Теги: #есу #суд #укртелеком
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 16.09.2019
Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

23:59 14.09.2019
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

18:08 14.09.2019
Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

14:54 13.09.2019
Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

07:50 12.09.2019
Белый дом приветствует решение Верховного суда по ограничению предоставления убежища иностранцам

Белый дом приветствует решение Верховного суда по ограничению предоставления убежища иностранцам

19:58 10.09.2019
Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

Адвокаты Балуха продолжат обжаловать приговор российского суда - СМИ

15:59 10.09.2019
Верховный суд оставил в силе 5-летний срок лишения свободы одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия Крысину

Верховный суд оставил в силе 5-летний срок лишения свободы одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия Крысину

13:08 10.09.2019
Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова

Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова

15:20 09.09.2019
Суд открыл дело по иску о признании недействительной Инструкции о проведении судмедэкспертизы

Суд открыл дело по иску о признании недействительной Инструкции о проведении судмедэкспертизы

12:17 09.09.2019
НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

Министр Бородянский о создании украинского русскоязычного телеканала: Я бы не спешил

Media Group Ukraine прекращает издавать газету "Сегодня"

Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Внедрению 5G в Украине будет предшествовать обеспечение полноценного 3G и 4G за 1-2 года и интернета во всех населенных пунктах за 3 года – вице-премьер

США поддерживают свободу медиа в Украине и предоставили оборудование для вещания на Донбассе

Конгресс США запросил данные о переписке топ-менеджеров Amazon.com, Facebook, Apple и Google

Wikimedia обращает внимание на отсутствие «Cвободы панорамы» в Украине

Wikimedia собрала $2,5 млн на защиту Википедии от киберугроз

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий французских властей

Обеспечение связью соцучреждений в селах может быть реализовано на условиях ГЧП – "Киевстар"

Apple представила три новые модели iPhone

Рада приняла за основу законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА