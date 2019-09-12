Телеком

19:13 12.09.2019

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий французских властей

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Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий французских властей

Американская Google заплатит в общей сложности 965 млн евро для урегулирования налоговых претензий французских властей, сообщает агентство Bloomberg.

Эти выплаты, как ожидается, положат конец разбирательству в отношении компании во Франции, длящемуся уже четыре года.

В четверг французская прокуратура сообщила, что Google согласилась выплатить штраф в размере 500 млн евро, чтобы урегулировать претензии в уплате недостаточной суммы налогов во Франции.

Google также заявила, что дополнительно перечислит Франции 465 млн евро в качестве неуплаченных за предыдущие периоды налогов.

Французские власти обвиняли Google, европейская штаб-квартира которой находится в Дублине, в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, уплачивалась в Ирландии.

Google фиксирует в отчетности ирландского подразделения основную часть своих продаж в европейских странах, в связи с чем значительная часть налогов уплачивается компанией именно в Ирландии. Это возможно из-за наличия лазеек в международном налоговом законодательстве, и Франция утверждает, что теряет в результате этого миллиарды евро бюджетных доходов.

Соглашение об урегулировании этого дела в четверг было одобрено французским судом, и, если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу.

По условиям соглашения, Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

Акции Alphabet, материнской компании Google, прибавляют 1,3% в ходе торгов в четверг.

Теги: #налоги #франция #google
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