Телеком

09:31 11.09.2019

Обеспечение связью соцучреждений в селах может быть реализовано на условиях ГЧП – "Киевстар"

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Обеспечение связью соцучреждений в селах может быть реализовано на условиях ГЧП – "Киевстар"

Мобильный оператор компания "Киевстар" не видит возможности для рынка бесплатно обеспечить связью все социальные учреждения в селах, сообщил президент компании мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это утопия, и тот, кто будет выступать с подобными заявлениями, ведет нечестную игру. Здесь может быть реализован проект в сфере государственно-частного партнерства. Он может принять вид определенных налоговых послаблений, когда рынок освободят от налогов на определенную сумму, на которую операторы обязуются реализовать инвестиционную программу в рамках социальных обязательств государства", - заявил глава крупнейшего мобильного оператора в Украине.

Он также считает, что второй формой сотрудничества в данном направлении может стать создание Фонда социальных услуг.

"Вместо того чтобы платить устаревший налог на роскошь, в нормальных странах реализован сбор в Фонд универсальных услуг, составляющий в среднем 1,5% от дохода операторов. И эти деньги тратятся государством на развитие инфраструктуры в удаленных населенных пунктах, часто в партнерстве с теми же операторами", - отметил Комаров.

По его словам, создавая подобный фонд, государство привлекает дополнительные средства, которые на конкурсной основе перераспределяются между игроками рынка для решения определенного списка задач в социальной сфере.

Как сообщалось, ранее "Укртелеком" заявлял, что массовые проекты по подключению удаленных населенных пунктов к услуге широкополосного доступа к интернету не окупятся без участия государства. По данным "Укртелекома", возможности пользоваться высокоскоростным интернетом лишены 8,3 млн человек, проживающих в 21,749 тыс. сел Украины.

Теги: #комаров #киевстар
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