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00:59 11.09.2019

Apple представила три новые модели iPhone

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Apple представила три новые модели iPhone

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11, как и его предшественник iPhone XR, оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina. Из нововведений - вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съемки, режим Night Mode для съемки в темных помещениях или ночью, двукратный оптический зум и съемка в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Также новая модель сможет записывать "слоу-мо" с фронтальной камеры. Время работы нового iPhone 11 увеличится на час по сравнению с iPhone XR. iPhone 11 представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном, его стоимость составит от $699.

iPhone 11 Pro и Pro Max получили новый OLED-экран - Super Retina XDR - с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Кроме того, в флагманские модели добавили третью камеру с телеобъективом, а также функцию Deep Fusion - она будет делать девять снимков одновременно и с помощью нейросетей объединит их в один с максимальной детализацией. Также изменилась комплектация: Apple положила в коробку быструю зарядку. Сами устройства будут работать на 4 и 5 часов дольше, чем их предшественники iPhone XS и iPhone XS Max. Обе модели будут доступны в четырех цветах - серебряный, золотой, "темный космос" и зеленый. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от $999 и $1099 соответственно.

Все модели получили новый чип A13 Bionic. По заявлениям компании Apple, он станет самым быстрым процессором на рынке смартфонов.

Apple также представила седьмое поколение iPad с увеличенным экраном диагональю 10,2 дюйма и умные часы Apple Watch 5. Стоимость планшета начинается от $329, умных часов - от $399.

Теги: #iphone #apple
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