Телеком

14:50 10.09.2019

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

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Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

 Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".

"Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News One.

Теги: #телеканалы #свобода_слова #зеленский
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