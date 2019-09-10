"Киевстар" против отключение "серых" телефонов по IMEI

Вопросами "серого" импорта мобильных терминалов должна заниматься таможня, а не мобильные операторы.

"Что касается IMEI-кодов (международный идентификатор оборудования, IMEI код - ИФ) – мы против того, чтобы отключать абонентов из-за того, что недобросовестный продавец продал ему "серый" телефон. Борьба с незаконным ввозом и продажами мобильных телефонов – функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать эту работу на телеком-операторов – неправильно", - сказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Он также отметил, что для решения проблемы ворованных телефонов существует так называемый "черный список устройств", в который "трубки" попадают по заявлению владельца о краже или утере и после этого не могут больше использоваться в сетях операторов отдельно взятой страны.

В то же время, Комаров подчеркнул, что идентификация абонентов нужна, однако должна проходить последовательно, в несколько этапов, с определенными стимулами для абонентов со стороны операторов и со стороны государства.

"Идентификация – это, прежде всего, защита самого абонента от того, что кто-то может "увести" номер и снять деньги с карточки. Почему-то наши люди этого не боятся, они думают о мифической слежке, а не об элементарных принципах безопасности своих средств", - отметил президент "Киевстара".

По его словам, на сегодняшний день в сети "Киевстар" до 15% абонентской базы - идентифицированные клиенты.

Как сообщалось, ранее мобильные операторы и отраслевые эксперты заявили о необходимости дерегуляции телеком-отрасли, введения технологической нейтральности, внедрения Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и системы государственного контроля за импортом мобильной техники.